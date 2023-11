Luis Chávez dio un paso adelante en el pasado mercado de verano y fichó con un equipo de Europa. El volante mexicano dejó a Pachuca para poder jugar con el Dinamo Moscú, sin embargo, su salida no fue tan sencilla como se esperaba.

Chávez buscó dejar a Pachuca desde el mercado de invierno del 2022 tras su destacada participación en el Mundial de Qatar, sin embargo, el precio puesto por Pachuca, alejó a mas de un pretendiente. Los Tuzos buscaban ganar al menos 10 millones de dólares con la venta del volante, según reportes.

Tras tener la oferta del Dinamo Moscú, Luis Chávez optó por pagar él mismo su cláusula de rescisión para poder fichar con el club ruso. Ahora, tras tres meses en Rusia, el mexicano decidió hablar sobre su salida del equipo mexicano.

“Sentí que me pusieron en contra de la gente lanzando el comunicado, como si ya no quisiera estar en el club o cosas así, cuando ellos saben que estoy muy agradecido y fui muy feliz en su momento”, expresó en entrevista para diario AM.

“Al final de cuentas me cambiaron todo, me orillaron a tomar una decisión que yo no quería tomar. Yo quería salir bien del club y me orillaron a tener que pagar mi cláusula por mis propios medios”.

