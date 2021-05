Luis Enrique tras convocatoria de España para Euro 2020: "No es la lista que quería"

Luis Enrique, seleccionador español, admitió que acude a la Eurocopa 2020 condicionado en el lateral derecho por las bajas y que no ha podido diseñar la lista que deseaba, pese a lo que no rehuyó del papel de España, a la que ve "en el grupo de favoritos".

"No es la lista que quería porque hay jugadores que por lesión no pueden estar en ella. Me hubiera gustado poder contar en el lateral derecho con los que más he contado pero están lesionados. Hay bajas notables", lamentó.

Pese a ello, el técnico asturiano dirige un grupo que ve capacitado para proclamarse Campeón y retomar, nueve años después, el testigo. "No he evitado nunca el papel que tenemos como selección por lo que han hecho los anteriores, no nosotros".

"Abrieron la puerta de ganar títulos y estamos en el grupo de favoritos. Hay que refrendarlo en el terreno de juego. No me veo inferior a nadie, superior tampoco. Lo que veo me pone y podemos mejorar el rendimiento para optar a todo", añadió.

Y prometió un futbol ofensivo con una idea clara de ir siempre por el rival. "Si hay algo que caracteriza a la selección es que han hecho lo mismo durante cada partido, atacar tomando riesgos, generando más que el rival y defendiendo. Es una de las condiciones que marqué como seleccionador. De miedo no vamos a morir".

