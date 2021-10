Luis Suárez: Reveló detalles de su sorpresiva salida del Barcelona

Luis Suárez salió del Barcelona entre lágrimas y de una forma ríspida y el uruguayo demostró con el Atlético de Madrid que aún tenía mucho futbol que dar.

El delantero de los colchoneros no ha olvidado como salió del club blaugrana y recordó que en su momento no sabía sí la directiva no lo querían dentro de la institución, o el entrenador en turno.

"Traté de rescindir el contra porque el club ya no me quería y estaba en una edad en la que nadie pagaría por mí. Todo estaba listo para la rescisión del contrato e iba a fichar por el Atlético.

"El técnico dijo: 'Ya le dije al presidente que, si no decide mañana, el domingo, contra el Villarreal, cuento contigo'. Le respondí: '¿Cómo puedes contar conmigo si no estaba en tus planes?’ ‘No lo estabas, pero ahora lo estás'. No entendía si no estaba en los planes del técnico, o era la directiva la que ya no quería que yo estuviera", reveló Suárez en charla con ESPN.

Suárez aprovechó para hablar de Neymar y confesó que es un jugador que necesita 'cariño', pero que debe de lidiar con la presión un poco más si quiere jugar un Mundial, similar a la presión que el uruguayo tenía en el Barcelona.

"Sí Neymar quiere llegar al próximo Mundial, él puede, pero depende de él y convivir con la presión. Tienes que estar acostumbrado a pelear con la presión, yo tuve la época del Barcelona que no pude disfrutar cada momento", dijo Luis Suárez.

El Atlético de Madrid es uno de los contendientes para pelear por el título de liga, y Suárez espera tener una buena temporada, pues según información de Marca, el uruguayo buscará una renovación con los colchoneros.

