Luka Romero: No recibe minutos porque no ha renovado con el Mallorca

El entrenador del Mallorca, Luis García, ha admitido que no cuenta con el joven mexicano-argentino Luka Romero, la perla de la cantera del club, porque no ha firmado la renovación.

Romero se convirtió la temporada pasada en el jugador más joven en debutar en la historia de LaLiga, al jugar contra el Real Madrid, el 24 de junio de 2020, con 15 años y 219 días. Casi un año después, su presencia ha sido residual en el equipo que participó este año en la Segunda División y ha estado en el filial, que juega en Tercera, la cuarta categoría del futbol español. ​

Luis García admitió este sábado, que la causa fundamental es que aún no ha firmado su renovación con el del Mallorca.

"No ha renovado pese a que el club le ha hecho una oferta muy, muy buena", dijo el técnico en la rueda de prensa previa al partido contra el Zaragoza, con el que el equipo festejará el ascenso a la Primera División.

"Es un jugador que yo no voy a tener, pero cuando sea mío apuesto por él al cien por cien. Tiene una calidad tremenda, mucho futuro, es un cielo entrenando, pero no le puedo dar minutos a un jugador que no ha renovado con nosotros", remarcó Luis García.

