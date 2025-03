Lunin justifica sus polémicas declaraciones con problema de castellano: "Intentaré mejorar"

El arquero ucraniano, Andriy Lunin se metió en una fuerte polémica luego de sus declaraciones tras el partido entre Real Madrid y Leganés, en el cual el conjunto Blanco se llevó la sufrida victoria por 3 a 2.

Las declaraciones polémicas de Lunin

Lunin fue titular en dicho encuentro, debido a los problemas físicos de Thibaut Courtois, pero el duelo ante Leganés quedó marcado por las decisiones arbitrales que generaron polémica, sobre ello, el ucraniano expresó su opinión y acrecentó la controversia.

"No quiero hablar de las decisiones de los árbitros, tenemos que ganar estos partidos sin ayudas. Me refiero a que tenemos que solucionar los partidos jugando bien, jugando ordenados, intentando no encajar goles. Ganar así para no meterse en el mundo de los árbitros", dijo Lunin al finalizar el partido.

Las declaraciones fueron tomadas negativamente, pues consideraron que Lunin afirmaba que recibieron ayuda por parte de los árbitros. Pero el arquero se encargó de aclarar las cosas a través de sus redes sociales.

Lunin no domina el castellano

En 2018, Lunin llegó a España, donde ha jugado para Real Oviedo, Real Valladolid y Real Madrid, pero hasta la fecha, el castellano es algo que no ha logrado aprender ni dominar al 100%, argumento que utilizó para aclarar la situación.

"Intentar aprovecharse de mi falta de dominio del castellano no me parece correcto, pero intentaré mejorar. Triunfo muy merecido ayer. Hala Madrid", añadió el arquero ucraniano a través de su cuenta de Instagram.

