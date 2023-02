Manchester City: ¿Cuáles son los posibles castigos por las irregularidades financieras?

Este lunes la Premier League ha confirmado una investigación en contra del Manchester City ¿La razón? Irregularidades financieras en el club que desde 2008 es propiedad del Abu Dhabi United Group, encabezado por Mansour bin Zayed.

Esta no es la primera vez que el Manchester City enfrenta una investigación de esta índole, la UEFA ya había hecho lo mismo previamente, pero el equipo inglés se amparó gracias al TAS, quien falló a favor del conjunto británico.

En esta ocasión el City no podrá salir a buscar el amparo del Tribunal de Arbitraje Deportivo pues, en la reglamentación de la Premier League este tipo de sanciones no son apelables y el TAS no tiene jurisdicción sobre lo que la Premier decida hacer con el conjunto ciudadano.

Las sanciones a las que se enfrenta el cuadro dirigido por Pep Guardiola irían desde la cancelación de registros de jugadores y entrenadores, es decir que Kevin de Bruyne no pasaría a ser jugador libre, pero no podría participar con el equipo.

Compensación de partidos y/o campeonatos; donde le quitarían las ligas ganadas durante el periodo de las irregularidades. Repetir encuentros también sería una opción, esto debido a que claramente existe una superioridad desmedida entre el City y sus rivales.

Lo más severo, al menos de manera inmediata, sería una reducción de puntos, lo cual lo alejaría aún más del Arsenal, y el posible descenso, lo que estaría todavía por verse, pues podrían bajar a la segunda división o incluso llegarían a la tercera o cuarta división del futbol inglés.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PREMIER LEAGUE: LEEDS UNITED DESPIDIÓ A SU TÉCNICO TRAS NO GANAR DESDE NOVIEMBRE