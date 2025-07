Manchester City y la polémica en el primer gol del cuadro inglés frente al Al-Hilal

En un partido disputado en el Camping World Stadium de Orlando, Manchester City comenzó ganando 1-0 a Al Hilal en los octavos de final del Mundial de Clubes 2025 gracias a un tanto de Bernardo Silva que llegó cargado de polémica.

Como era de esperarse, el equipo dirigido por Pep Guardiola tomó la iniciativa desde el inicio con largas posesiones y presión alta. Sin embargo, el conjunto árabe resistía con orden defensivo hasta que, a los nueve minutos, llegó la jugada que cambió el rumbo.

Tijani Reijnders ingresó al área por la derecha y, en una acción discutida, pareció acomodarse el balón con la mano antes de enviar un centro atrás. Renan Lodi logró despejar, pero la pelota rebotó en Ilkay Gündogan y le quedó servida a Bernardo Silva, quien definió sin marca para poner el 1-0.

Bernardo Silva GOAL What a run from Ait-Nouri, man city 1-0 we are back !!!! pic.twitter.com/TCcGT43VX7

— ⚡️🇧🇼 (@Priceless_MCI) July 1, 2025