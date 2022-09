Manchester United: Buscará su primera victoria en Europa League ante el Sheriff

Manchester United buscara su primer triunfo en la UEFA Europa League ante el modesto Sheriff, que podría dar la sorpresa.

En la jornada inaugural, los Red Devils perdieron por la mínima diferencia ante la Real Sociedad, con un gol de penalti de Brais Méndez.

Cristiano Ronaldo no ha tenido la regularidad deseada en este inicio de la temporada 2022-23 y no ha hecho gol en la Premier League ni en el segundo torneo de clubes más importante del Viejo Continente.

Sheriff llega con el papel de víctima, pero hay que recordar que el año pasado, contra todo pronóstico, venció al Real Madrid en la UEFA Champions League.

De acuerdo con los datos del portal especializado Transfermarkt, el equipo de Inglaterra tiene un valor de 750.30 mde, mientras que el de Moldavia vale solo 14.03 mde. La diferencia es abismal.

El entrenador del cuadro escarlata, Erik ten Hag, tendrá una baja sensible, no podrá contar con Marcus Rashford, quien no realizó el viaje porque presentó un problema muscular.

