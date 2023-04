Manchester United buscará vencer al Sevilla en Europa League sin Marcus Rashford

Manchester United se ha convertido en el verdugo de los españoles. Esta temporada ya dejó fuera a Barcelona, Betis y ahora va por el máximo ganador de la Europa League, Sevilla. Los dirigidos por Erik ten Hag recibirán a los Blanquirrojos en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Europa League.

A pesar de que el equipo de Old Trafford no contará con su killer ofensivo Marcus Rashford, por una lesión, el jugador se lastimó en el partido del fin de semana ante Everton, luego de ser evaluado, el club informó que no podrá jugar por varios partidos, sin embargo, se espera que pueda regresar al equipo ante de finalizar la temporada.

Hasta el momento, el delantero inglés ha jugado en 47 partidos en esta campaña en donde acumula un total de 28 goles y 10 asistencias. Su lugar será ocupado por Wout Weghorst o Anthony Martial.

Por su parte, los sevillistas vienen de una mala campaña en LaLiga, y ahora con José Luis Mendilibar como técnico buscarán la revancha ante Manchester United, ya que fueron eliminados de los Octavos de Final de la Champions League en la temporada 2017-2018.

Por otro lado, el arquero David De Gea señaló el buen momento que está pasando el United, cabe señalar que el equipo viene de ganar en dos ocasiones consecutivamente de local.

“Llevamos 20 partidos con el arco en cero, y creo que estamos haciendo un gran trabajo juntos. Lo más importante es dejar porterías invictas, así que voy a seguir ayudando al equipo a conseguirlas”, declaró en conferencia de prensa en arquero de Manchester United.

