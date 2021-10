Manchester United: Cristiano Ronaldo discutió con Solskjaer por suplencia ante el Everton

Cristiano Ronaldo causó revuelo en la pasada temporada de fichajes con su regreso al Manchester United, proveniente de la Juventus.

De inmediato el portugués se hizo presente a favor de su escuadra marcando goles y siendo pieza fundamental del conjunto de la Premier League, pero en el juego pasado ante el Everton, el entrenador Ole Gunnar Solskjaer mandó a la banca a CR7, lo que habría causado su descontento.

"Estoy en condiciones de comenzar todos los partidos de la Premier League" le habría dicho Ronaldo a Solskjaer según publicó el diario inglés The Sun.

"Cristiano le dijo que le dirá cuando no está en condiciones de jugar y que quiere jugar en todos los partidos de Liga. También le dijo que ha venido aquí para ganar trofeos y que el United necesita jugar con sus jugadores más importantes en todos los partidos", reveló una fuente al rotativo británico.

Tras el encuentro ante el Everton, Solskjaer habría salido al paso y minimizó la suplencia del portugués en la rueda de prensa.

"Si pierdes dos puntos, como sintió Cristiano en ese momento, es natural. No quiero que mis jugadores sean felices con esa situación. Hablé con él antes del juego, hablé con él después del juego, y él estaba listo para entrar cuando fue llamado. Desafortunadamente, cuando no ganamos, Cristiano no está contento y esa es la mentalidad que desea de todos los jugadores", dijo en su momento el timonel noruego.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PREMIER LEAGUE: MANCHESTER UNITED Y CRISTIANO, 'APLASTADOS' POR LEICESTER CITY