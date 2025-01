Manchester United encuentra respiro en la Europa League con triunfo ante Rangers

Bruno Fernandes se convirtió en el héroe este jueves de Manchester United, con un gol que consolida a los Red Devils en zona de clasificación de la Europa League.

Cuatro días después de la humillante presentación en casa ante Brighton, que se impuso 1-3 en la Jornada 22 de la Premier League, los pupulos de Ruben Amorim volvieron a Old Trafford para concentrarse en el torneo de la UEFA.

Jugadores de Ranger en el juego ante Manchester United | AP

Y aunque las formas quedaron a deber, de momento sacaron tres puntos que los mantienen en el Top 4 de la clasificación. Tras un empate sin goles en la primera mitad, la fortuna se puso del lado de los locales para abrir el marcador al minuto 52.

En un tiro de esquina, Jack Butland salió a cortar el centro por aire, pero no golpeó bien el balón y solo lo desvió hacia su propio arco. Pese a ello, el United no encontró el camino para ampliar el marcador.

Jack Butland en un autogol ante Manchester United | AP

Esto le dio vida a los visitantes y por medio de Cyriel Dessers al 88' empataron el marcador. Fue en la compensación que el capitán Bruno Fernandes rescató a los suyos.

Un servicio largo de Lisandro Martínez llegó hasta el área donde el portugués arribó a la espalda de sus rivales. Con un remate de volea venció a Butland para dejar los tres puntos en Inglaterra.

Manchester United en celebración de gol | AP

Con este resultado, Manchester United sigue invicto en la Europa League y se ubica en el cuarto lugar con 15 puntos. La próxima semana visitará a FCSB para sellar su pase a la siguiente ronda directo y evitar la ronda de eliminación.

