Manchester United: Perdió por goliza ante Brentford, aún con Cristiano Ronaldo en la cancha

El Manchester United cayó por un trágico marcador de 4-0, aún con Cristiano Ronaldo en la cancha, ante Brentford en el Gtech Community Stadium en acciones de la segunda jornada de la Premier League.

Cabe mencionar que los Diablos Rojos venían de perder por 2-1 ante Brighton, por lo que no pudieron recuperarse y no solo volvieron a tropezar, si no que ahora recibieron cuatro goles en un lapso de 25 minutos.

Josh Da Silva abrió el marcador con un gol tempranero a los 10 minutos del encuentro luego de aprovechar el esférico que había dejado David de Gea, tan solo 8 minutos después el arquero cometió un error al intentar salir jugando con los pies, sin embargo Mathias Jensen aprovechó el obsequio del español y marcó la brecha en el marcador.

Con este resultado, los dirigidos por Erik ten Hag se encuentran en el sótano en la tabla de posiciones, sin puntos y con una diferencia de gol de -5, mientras que el elenco comandado por Thomas Frank, es uno de los escoltas de Manchester City y Arsenal con cuatro unidades.

