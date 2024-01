Marc Pubill luego de caer ante el Real Madrid: "Alguien ha decidido que aquí no podíamos ganar"

Este domingo el Real Madrid volvió a la actividad en LaLiga después de haberse coronado en la Supercopa de España y luego de la eliminación contra el Atlético de Madrid en la Copa del Rey.

El equipo merengue recibió al Almería en el Santiago Bernabéu donde, después de ir perdiendo por dos goles de diferencia, terminaron ganando por marcador de tres goles a dos, en uno de los partidos más polémicos de la temporada 2023-2024.

Luego de que el encuentro terminó, Marc Pubill, defensa del Almería, habló en exclusiva para DAZN asegurando que alguien no los dejó ganar en la cancha del Real Madrid, esto después de las dudosas decisiones del VAR y de los nazarenos.

"Pues creo que el equipo ha hecho un gran partido, nos hemos puesto por delante y bueno, creo que alguien ha decidido que aquí no podíamos ganar y que el partido no podía acabar así y así ha sido... No hay nada más", comentó el español.

"Alguien ha decidido que aquí no podíamos ganar" Marc Pubill, muy claro en el micrófono de @SQuirante tras la derrota del Almería por 3-2 ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu #LALIGAenDAZN pic.twitter.com/Gu6m8OnGkO — DAZN España (@DAZN_ES) January 21, 2024

El Real Madrid ha sido muy criticado en redes sociales luego de que el arbitraje y el VAR decidieron en favor de los merengues, jugadas que pudieron haber cambiado el rumbo del partido y en donde el Almería pudo haber conseguido su primera victoria de la campaña.

