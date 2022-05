Marcelo sobre el Real Madrid: "El club no me va a renovar, he sido un p... ejemplo"

A tan solo unos días de que se lleve a cabo la Final de la Champions League, entre el Liverpool y el Real Madrid, ya comienza a especularse sobre la renovación de contratos de algunos jugadores.

Tal es el caso de Marcelo, el jugador brasileño nacionalizado español, quien todo parece indicar no está pasando por un buen momento futbolísticamente hablando.

A pesar de que el lateral izquierdo es considerado como leyenda en el club luego de convertirse en el futbolista que más títulos ha conquistado en el club español, su actual rendimiento en la cancha no le alcanzaría para poder continuar con los Merengues.

En lo que respecta a esta temporada, Marcelo no ha entrado en los planes de Ancelotti ya que solo militó cinco veces y fue remplazado por Ferland Mendy.

Por si fuera poco, la polémica sobre si continuidad sigue dando de qué hablar y es que las cámaras de Movistar captaron una conversación que el lateral izquierdo tuvo con Lucas Vázquez en su despedida del Santiago Bernabéu, en el último partido de LaLiga ante Betis.

La plática se derivó de la preocupación que tiene el jugador de continuar en los planes del Real Madrid y desde el banquillo mientras ambos observaban el partido, Vázquez le dijo:

“Pero si tú ya hace tiempo que lo tienes claro, no puedes reducir más... Ya, y que no lo sabes...”, según la lectura de labios que hizo el medio.

Marcelo contestó: “Porque el club no me va a renovar... he sido un p... ejemplo”, haciendo alusión a sus 16 años en el Santiago Bernabéu.

Vázquez le respondió: “Es que es una pasada tío. No somos... no somos conscientes. Pero no es fácil el momento".

Marcelo ingresó al minuto 57 para terminar siendo ovacionado por la afición una vez que el juego finalizó. Hasta el momento ninguno de los dos jugadores han realizado ninguna declaración, sin embargo, Marcelo ya se prepara para poder disputar su quinta Final de la Liga de Campeones el próximo sábado 28 de mayo ante Liverpool.

