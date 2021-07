Matheus Fernandes sobre su salida del Barcelona: 'Me despidieron por mensaje'

El FC Barcelona, es un club que se ha caracterizado en los últimos años por traer algunos de los mejores jugadores, en este verano lo hicieron con Depay y Agüero, sin embargo, no todos los jugadores que llegan al club tienen buenas etapas dentro, como el caso de Matheus Fernandes.

El brasileño llegó al club blaugrana en el 2020 después de una fugaz etapa en el Real Valladolid, donde a las pocas horas de hacer oficial su cesión del Palmeiras, el club catalán anunció su fichaje, por lo que las expectativas por el jugador brasileño aumentaron.

No obstante, tras una etapa oscuera con el Barcelona, Matheus regresará a Palmeriras con un contrato hasta el 2025, aunque, el jugador de 23 años sigue sin entender suy salida del club.

"No lo sabía, y cuando lo recibí no me lo podía creer. Estaba en casa, iba a salir con mi mujer y me llega un mensaje del club preguntando si tenía el mismo correo electrónico. Les dije que sí. Dijeron que era mi despido. Pasó un tiempo y salió en la prensa. Ni una conversación, ni nada, ni siquiera me llamaron para saludar y despedirse", declaró Matheus para Globoesporte.

Por último, el nuevo jugador del Palmeiras, solamente disputó un partido con el FC Barcelona y no lo hizo siendo titular, ya que tuvo 17 minutos en el campo en la UEFA Champions League contra el Dinamo de Kiev en noviembre y 8 meses después, el club anuncia su salida.

