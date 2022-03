Matías Almeyda lanzó guiños a la Liga MX: 'En el futuro siempre estará México'

Matías Almeyda no está viviendo el mejor momento de su carrera como director técnico, pues actualmente San José Earthquakes, equipo dirigido por el argentino, se encuentra en penúltimo lugar de la Conferencia Oeste de la MLS.

Ante esta situación, el estratega confirmó en entrevista con Fox Sports que su contrato puede finalizar pronto, esto tras una charla con el dueño del equipo de California.

"Mi contrato puede acabar el día de mañana, porque después de rechazar a la Selección de Chile tuve la posibilidad de hablar con el dueño y en sus palabras me dijo que el día que yo considere que es momento para irme, él no tendría problema. Yo no estoy pensando en esto, yo quiero cambiar esta situación hoy en día, después el futuro nunca se sabe", aseguró el sudamericano.

"LO ESTOY PENSANDO, QUEDA POCO Y POR AHÍ ES TIEMPO DE EMPEZAR A PENSAR OTRAS COSAS TAMBIÉN" "MI CONTRATO PODRÍA TERMINAR MAÑANA" "LE DIJE QUE NO A LA SELECCIÓN DE CHILE" "EN EL FUTURO SIEMPRE ESTÁ MÉXICO" La situación contractual de Matías Almeyda

Dicho esto, Almeyda lanzó guiños a la Liga MX pues recordó el afecto que le tiene a México. "En el futuro siempre está, ustedes saben el amor que yo le tengo a ese hermoso país, el cariño que le tengo a la liga, siempre está latente ese paso mío por México que me recuerda con alegría", sentenció.

Durante su paso por el balompié nacional, el técnico argentino logró conseguir un título de liga con Chivas tras derrotar a Tigres, una Concachampions y dos trofeos de Copa MX. Sin embargo, el presente del exjugador no ha sido el mejor pues únicamente ha ganado 33 encuentros desde su llegada con San José Earthquakes.

