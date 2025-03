Máximo ídolo de Independiente, mayor rival de Racing, elogió a Richard Sánchez: “Es un crack”

La historia del futbol argentino está plagada de nombres impresionantes, uno de ellos es el de Ricardo Bochini. ‘El Bocha’ es uno de los jugadores más grandes en el balompié, no sólo argentino, sino, de toda sudamérica.

Bochini es el mayor ídolo de Independiente de Avellaneda, el equipo con mayor cantidad de Copas Libertadores de la historia. Jugando con ‘El Rojo’, ‘Bochita' ganó cuatro Libertadores y dos Copas Intercontinentales.

Bochini | @IgnacioLastra19|

Ahora, el que fuera uno de los mejores enganches del mundo, ve el futbol como un aficionado más. En la Primera División Argentina, se acerca el Clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente; Bochini habló sobre la llegada de Richard Sánchez, mencionando que hubiera llegado al Rey de Copas.

Ahora Racing trajo a un jugador, Richard Sánchez, que es un crack. Me lo recomendó Rogelio Delgado cuando jugaba en Olimpia. Hablé para traerlo, pero no quisieron. Después fue al América de México, no se cuanto lo pagaron. Y ahora viene acá. Richard Sánchez, acordate. Es un crack”, mencionó Bochini.

Richard en Racing | @maatigt|

Richard Sánchez, una gran incorporación al futbol argentino

Al llegar al país argentino, ‘El Cachorro’ ha sido un auténtico fichaje mediático. El exjugador de las Águilas, llegó a Racing después de ganar absolutamente todo con el equipo de Coapa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SERIE A: FIORENTINA PROTAGONIZA TIFO INSULTANTE EN GOLEADA SOBRE JUVENTUS