Mbappé consoló a Griezmann tras no haber sido elegido capitán de Francia

Kylian Mbappé fue elegido como el nuevo capitán de la Selección de Francia, hecho que afectó a Antonie Griezmann.

Ante la reacción del jugador del Atlético de Madrid, Mbappé aseguró que habló con él para consolarlo y aprovechó para llenar a su compañero de halagos.

"He hablado con él, estaba decepcionado y, honestamente, es comprensible; en su lugar yo hubiera tenido la misma reacción. Tiene 32 años y lleva 13 en la selección, ha sido el jugador más importante de la era Deschamps", comentó el jugador del PSG.

De la misa forma el ahora capitán de Francia aseguró que pedirá ayuda de la experiencia de Griezmann para poder ser un buen capitán en los siguientes partidos.

"Pero le he dicho que no soy su superior jerárquico. Él tiene una experiencia que yo no tengo. Cuando llegué al centro de formación él ya estaba en la absoluta. Además, todo el mundo le aprecia, sería una pena no aprovechar su experiencia.

"Iremos de la mano para que esta selección vuelva a reinar en Europa y en el mundo. Cuando él tenga algo que decir, me sentaré y le escucharé”, finalizó Mbappé en conferencia de prensa.

