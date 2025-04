Mbappé es duda para iniciar el Real Madrid vs Barcelona en la Final de la Copa del Rey

Tensión en el seno Merengue previo a la Final de la Copa del Rey entre Real Madrid vs Barcelona, y es que el cuadro de Carlo Ancelotti tendría una baja sensible en el once inicial para el duelo en La Cartuja.

Mbappé l CRÉDITO:AP

De acuerdo a Radio Marca, Kylian Mbappé es duda para iniciar el encuentro debido a que no se encuentra completamente recuperado de su lesión en el tobillo derecho.

Y es que, desde la lesión en los Cuartos de Final de la Champions League ante el Arsenal no ha podido estar al cien por ciento.

Mbappé en Champions l CRÉDITO:AP

Rodrygo una alternativa

El francés tiene molestías situación que lo llevaría al banquillo y Ancelotti tendría que echar mano de elementos que podrían fungir con ‘9’, entre las principales Rodrygo como falso nueve.

Bajas para la Final

La posible ausencia en el once inicial de Kylian Mbappé se sumaría a las bajas de Alejandro Baldé, Robert Lewandowski, Bernal y Casadó por parte del Barcelona, además de Carvajal, Militao y Camavinga.

La lesión del delantero polaco sería la más sensible para el conjunto comandado por Hansi Flick, quien por su parte echaría mano de Ferran Torres.

Lewandowski l CRÉDITO:AP

