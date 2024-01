Mbappé hace a un lado al Real Madrid y pone la mira en la Premier League

La novela Kylian Mbappé continúa. El contrato del jugador estrella del Paris Saint Germain vence en verano de este año y su futuro aún es incierto, lo que ha desatado toda clase de rumores.

Algunos reportes señalan que el Real Madrid sigue a la carga por hacerse de sus servicios y habría pedido un precontrato al futbolista francés, sin embargo, The Times reveló que Mbappé ha puesto la mira en otras latitudes.

De acuerdo con el medió británico, el goleador francés no quiere quedarse con el Madrid como su única opción, por lo que tiene en mente considerar ofertas provenientes de la Premier League.

El propio futbolista dijo hace unos días que todavía no decide cuál será el siguiente paso de su carrera, dejando abierta sus posibilidades de encontrar un nuevo club o, incluso, renovar con el PSG.

“Estoy muy motivado para esta temporada. Es muy importante, tenemos trofeos que ganar. Más allá de eso, no, no me he decidido”, dijo tras el partido por el Trofeo de Campeones de Francia.

