Un año atípico y complejo para el jugador. En medio de la 'incertidumbre' sobre su futuro con el PSG, Kylian Mbappé optó por dejar de lado ese tema para reconocer lo complejo que es en lo emocional y psicológico el volver de inmediato a la actividad por culpa de la emergencia sanitaria del Covid-19.

En charla con los medios oficiales del París Saint-Germain, Mbappé explicó que la carga laboral es más a tope, pues obtener buenos dividendos durante la pandemia aumenta la dificultad.

"La vuelta ha sido difícil físicamente, pero sobre todo mentalmente, porque no hemos tenido preparación. Venimos de jugar una Final en agosto, nos hemos ido con la selección, otros han pasado el Covid-19. Es un año particular al que nos debemos adaptar. Pero mentalmente, es difícil volver a centrarse.

"Lo que yo siento, y somos muchos los que lo sentimos, es que esta no es una nueva temporada, es como si fuera la continuación de la anterior. Para mí estamos en el partido número 60 de la temporada, no en el noveno de una nueva temporada. Una nueva temporada es cuando existe un corte que te permite cargar las pilas. Ahora nos encontramos en una prolongación, es un maratón que continúa, y no es fácil", señaló Mbappé.

