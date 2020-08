Menotti sobre Messi: 'Me gustaría que jugara con Guardiola'

César Luis Menotti reveló que la inminente salida de Lionel Messi del Barcelona lo tomó por sorpresa, y agregó que realmente no sabe dónde acabará el ’10’ ni cómo acabará su relación con el Barcelona; sin embargo, le gustaría verlo nuevamente con Pep Guardiola.

"Si me preguntas en qué equipo quiero que juegue, me gustaría que juegue en Bayern Munich, o con Pep, que se conocen y han ganado tantas cosas”,comentó a TNT Sports.

Por otra parte, mencionó que sabe que la relación del astro argentino y Bartomeu no es buena, pero que no es un tema de su incumbencia.

“Sé por gente allegada que no es buena la relación con el presidente del club. El malestar parece que era general, no sé por qué, es un tema que no me compete”, finalizó.

