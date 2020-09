Messi: Así reaccionó la prensa de España tras el anuncio de que sigue en Barcelona

La novela entre Lionel Messi y el Barcelona llegó a su fin, con la permanencia del astro argentino en la entidad culé.

La Pulga rompió el silencio y en entrevista con Goal aseguró que no se irá del Barcelona para evitar un juicio con el club que ama.

"Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio", reveló el pampero.

La prensa española destacó la decisión de Messi en sus portadas.

"Me quedo y daré el máximo", rescató Mundo Deportivo de las palabras de Messi. "Leo Messi rompe su silencio y anuncia que seguirá de blaugrana la próxima temporada", agregó.

"Me quedo", tituló AS, para agregar: "Nunca iré a juicio contra el club de mi vida".

Mientras que Marca fue más crítico encabezando su diario con: "Messi se queda, la crisis también". "El argentino continúa a regañadientes", destacó el rotativo.

