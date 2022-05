Messi sobre comentarios de Lewandowski: 'No le di mucha importancia'

Lionel Messi, jugador argentino del París Saint-Germain, afirmó este lunes en una entrevista concedida a TyC Sports que el delantero del Real Madrid Karim Benzema "merece el Balón de Oro".

"Yo creo que no hay dudas, está clarísimo que Benzema hizo un año espectacular y terminó consagrándose con la 'Champions', siendo fundamental de Octavos hacia adelante en todos los partidos. Creo que no hay dudas este año", afirmó sobre el Balón de Oro.

También se refirió a las palabras de Robert Lewandowski tras las críticas del delantero polaco del Bayern Múnich después de no conseguir el trofeo en la última edición.

"Cada uno dice lo que quiere y obviamente él puede expresarse y decir lo que quiera. No comparto lo que él dijo, pero no le di mucha importancia. Lo que dije en ese momento lo sentí de corazón. Dije que se merecía el galardón el año anterior porque fue el mejor y ese año no lo fue", indicó Messi.

