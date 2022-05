Ronaldinho sobre renovación de Mbappé con el PSG: "Su decisión no me sorprende"

Ronaldinho, quien tuvo la oportunidad de formar parte del París Saint Germain entre 2001 y 2003, habló para 'Le Parisien' sobre la decisión que tomó Kylian Mbappé de permanecer tres temporadas más con el cuadro parisino, situación que aseguró no haberle sorprendido.

El mítico brasileño fue interrogado previo a la Champions y comentó que le hubiera gustado compartir vestidor con el joven futbolista, además afirmó que La Orejona está muy cerca de llegar a las vitrinas de 'Les rouge et bleu'.

"Su decisión no me sorprende. Me hubiera gustado jugar con él. Yo creo que si hubiéramos estado en el mismo equipo, las defensas hubieran estado contentas. Habría habido muy buen humor en nuestro equipo. Y sobre todo creo que con nuestros respectivos estilos de juego hubiéramos formado una muy buena dupla de ataque".

"Creo que París ganará muy pronto la Champions League. El PSG tiene los mejores jugadores del mundo. Realmente es solo cuestión de tiempo antes de que los jugadores parisinos celebren este título de campeón de Europa".

El exmediocampista confesó que estaría encantado de ver a Messi, Mbappé y a su compatriota Neymar disputar y ganar la Champions próximamente.

"Primero, desde un punto de vista personal, quiero ver felices a mis amigos, jueguen en el club que jueguen. Pero creo que todos los aficionados al futbol quieren ver juntos a los mejores jugadores. Están Messi, Neymar y Mbappé, y la gente quiere verlo juntos".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANCELOTTI SOBRE LA FINAL DE CHAMPIONS: 'MERECEMOS GANARLA, LO DEMOSTRAREMOS'