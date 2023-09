Messi sobre sus problemas con el PSG: "Era entendible, por nuestra 'culpa' ellos no fueron campeones'

Lionel Messi decidió recordar su tiempo en Paris St. Germain. En entrevista con el influencer y conductor de ESPN Playroom, Migue Granados, el argentino confesó que no tuvo problemas con sus compañeros, pero entiende porque los aficionados no estaban contentos con él.

De acuerdo con Messi, su tiempo con PSG, no era como él había esperado, pero al final le tocó quedar campeón del mundo siendo jugador del equipo parisino por lo que no se arrepiente de su paso por Francia.

"París no fue como esperaba. Si bien yo no estaba bien, me tocó ser campeón del mundo ahí (jugando con PSG). Todo pasa por algo. Re bien con Kylian (Mbappé) y todos”, explicó para el programa "Soné que volaba", que se emite por Olga desde el canal de Youtube.

El delantero confesó entender el problema que tenían los aficionados en Francia con él. Sabe que los seguidores del PSG estaban molestos por el hecho de que por su ‘culpa’ Francia no quedó campeón, aunque él no se molestó por esto.

“Después, era entendible: estaba en el país al que le habíamos ganado la final y por nuestra 'culpa', entre comillas, ellos no habían sido campeones. Fui el único jugador que no tuvo reconocimiento de mis 25 compañeros, pero no pasa nada”, finalizó el astro argentino.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALEJANDRO BALDE RENUEVA CON EL FC BARCELONA HASTA 2028