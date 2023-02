MLS: Chicharito confiesa que quiere seguir por varios años con el Galaxy

Javier 'Chicharito' Hernández habló en su canal de Tik Tok sobre sus deseos en su carrera profesional, en donde señaló que uno de ellos es quedarse con la escuadra del Galaxy de Los Ángeles.

Chicharito afirmó que se siente muy bien en la escuadra del Galaxy, en la que él define como "la mejor organización de la MLS", pero dejó claro que sólo le queda un año de contrato.

"Yo tengo nada más este año de contrato, me encantaría quedarme aquí por más tiempo, me fascinaría, pero ya saben que en el futbol las decisiones no siempre dependen de uno", afirmó Hernández.

Además, el Chicharito añadió que "el Plan A es quedarme aquí en Los Ángeles, extender mi contrato y quedarme con el mejor equipo y la mejor organización de la MLS".

Sin embargo, Javier Hernández es consciente y aceptó que le dolería tener que abandonar al cuadro de la MLS en esta etapa de su carrera como profesional.

