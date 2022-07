Modric sobre el rechazo de Mbappé al Real Madrid: ‘Él tomó una decisión y ahora vive con ella’

Luka Modric ha declarado que no hay por qué ‘crucificar’ a Kylian Mbappé por rechazar al Real Madrid, pues fue la decisión que tomó y que tendrá que vivir con ella por siempre, pues para el croata ningún jugador es más grande o importante que el club merengue.

“Mbappé decidió lo que decidió, ese es su derecho y ahora vive con esa decisión, todos pensamos que vendría con nosotros, no sucedió, ¿y ahora qué? Bueno, no vamos a crucificarlo.

“Mbappé es un gran jugador, pero como siempre repito, en cualquier contexto: ningún futbolista es más importante que el club. El Real Madrid es el más grande, por encima de todos los jugadores y siempre será así”, dijo Modric para Sportske.

Sobre el tema de cambiar el jersey con Mbappé en un partido de la Nations League de la UEFA entre Croacia y Francia, Modric aseguró que no se arrepiente, pues fue en especial para el hijo de un excompañero suyo en su selección, Domagoj Vida.

“Vamos, por favor, ¿de qué arrepentirme? De hecho, esas historias de los medios me parecieron divertidas. Entiendo a los medios de comunicación, que hacen algo especial en todo lo que pueden, pero aquí se trata de una solicitud para un niño y cumplimiento de su deseo.

“El hijo pequeño de Vida ama a Mbappé, me pidió que le preguntara por la camiseta porque esperaba que me la diera. Por supuesto que lo hice por el hijo de Vida como lo haría por cualquier niño si pudiera. Con Kylian, para mi colección, ya he intercambiado camisetas en partidos anteriores”.

Morado que te quiero morado pic.twitter.com/2GreheOBmT — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 1, 2022

Entre otros temas y para el mismo medio, Modric habló sobre la remontada del Real Madrid ante el PSG, donde aseguró que fue raro ver a Messi con otros colores que no fuera el Barcelona.

“Era raro ver a Messi después de tantos clásicos con otra camiseta. Con Neymar y Mbappé son una colección de talento, pero somos el Real Madrid y, cuando encontramos nuestro ritmo, con el fantástico apoyo de la gente, simplemente los aplastamos.

“Fue una noche espectacular, de las más impresionantes para mí, y he vivido muchas en el Real Madrid. Desde aquella victoria, la percepción del público y del entorno hacia nuestro potencial en Champions League cambió por completo.

“Hablando objetivamente, la forma en que reaccionamos contra el PSG demostró a todos, especialmente a nosotros, que teníamos algo que decir en la competición”, finalizó Luka Modric.

