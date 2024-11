Mohamed Salah cerca de salir del Liverpool: “Estoy más fuera que dentro, estoy decepcionado”

Mohamed Salah habló sobre su permanencia en el Liverpool y desató incertidumbre en sus declaraciones luego de seguir sin recibir una oferta de renovación.

“Estoy más fuera que dentro, no te voy a mentir. Estamos casi en diciembre y aún no he recibido ninguna oferta para seguir en el club”, mencionó el extremo egipcio en declaraciones a NBC Sports Soccer.

Salah mostró su amor por los colores del Liverpool pero es realista sobre la situación: “Todos saben cuánto tiempo llevo aquí. No hay otro club como este, pero hasta ahora no ha habido ninguna propuesta de renovación”.

“He estado muchos años aquí. Amo a los fans, y ellos me aman. Pero esto no está en mis manos ni en las de ellos. Solo trato de dar lo mejor de mí porque así soy, dando todo por mí y por el equipo”.

Lanzó su contundente respuesta sobre el equipo: “¿Decepcionado sí, estoy decepcionado. Por supuesto que lo estoy. No he visto ningún tipo de propuesta del Liverpool hasta ahora”.

El egipcio anotó doblete en el partido más reciente del Liverpool sobre el Southampton dentro de la Jornada 12 de la Premier League. Desde su arribo en 2017 y registra 223 goles en 367 partidos disputados.

