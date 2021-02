Morro García: El día que contó los problemas de depresión que sufría

La muerte de Santiago 'Morro' García ha causado mucho dolor en el mundo del futbol, sobre todo por la forma en que aparentemente falleció, pues los primeros reportes indican que se habría suicidado por problemas de depresión.

Y es que desde 2018, el jugador había admitido que enfrentaba esta enfermedad, que inclusive lo llevó a pensar en retirarse del futbol.

“Hubo un momento en el que pensé dejar de jugar futbol a un punto tal que una vez abrí la puerta y mi hermano vio la manera en la que está viviendo. No prendía la luz de mi casa, estaba totalmente deprimido, no quería jugar más al futbol", aseguró en una entrevista con TyC Sports.

Una de las situaciones que lo llevaron a esta condición fue el positivo por cocaína que enfrentó durante el 2011, y el convertirse en el primer jugador en la historia de Uruguay que daba dicho resultado, por lo que las críticas fueron descomunales.

Lo que resuenan ahora estas palabras del Morro García. El 38% de los futbolistas, según @FIFPro, sufre depresión o problemas psicológicos (cuatro de cada diez). En la sociedad, el porcentaje varía entre el 13 y el 17%. La depresión suele ser un tema tabú. Y en el fútbol, aún más. pic.twitter.com/2te5Pa1tXx — Roberto Parrottino (@rparrottino) February 6, 2021

“Pasaron muchas situaciones que me sobrepasaron y con cosas que yo no hice. Ese fue uno de los grandes motivos (doping positivo por cocaína). Yo empecé a investigar, no me quedé tranquilo, pero hubieron manejos que no me gustaron y como siempre digo, no hablaré del tema porque no me gusta involucrar gente en cosas que ya pasaron”, finalizó.

Cabe recordar que el delantero de 30 años se encontraba sin equipo, ya que el presidente del Godoy Cruz, José Manzur, había manifestado que no lo tendría en cuenta para este 2021 pese a tener contrato hasta junio.

