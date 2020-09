Mourinho: 'Messi sólo podría ir a un equipo que no respete el Fair Play financiero'

Tras el fin de la novela de Lionel Messi y Barcelona, el técnico de Tottenham José Mourinho habló sobre si su equipo está interesado en hacerse de los servicios del astro argentino en un futuro.

"Nosotros, en el Tottenham, respetamos el 'Fair Play' financiero. Por eso, creo que Messi sólo podría ir a un equipo que no lo respete. Así que no será el Tottenham, seguro",dijo en entrevista en JOE.

En ese sentido y ante el interés del Manchester City por Messi, Mourinho habló sobre la sanción perdonada al cuadro inglés por la mista situación.

"Fue una decisión vergonzosa porque si el City no es culpable, entonces no se le castiga con 10 millones de euros. Si no es culpable, no debería tener una multa. Pero si lo son, la decisión también es una vergüenza y debería ser expulsado de la competición", finalizó.

Cabe recordar que el City se salvó de un castigo de dos años sin jugar competiciones europeas pero al acudir al TAS se liberó de la sanción.

