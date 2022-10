Mundial Femenil Sub 17: España y Colombia se enfrentarán en la Gran Final

Partidazo con sabor a revancha. El 12 de octubre España y Colombia se enfrentaron en el primer partido del Mundial Femenil Sub 17 de India, y ese partido cerrará con la justa, pues ambos equipos se verán la cara en la Gran Final.

Las Cafetaleras ponen el nombre de su país en lo más alto, pues es la primera vez que Colombia llegó a la Final de un Mundial, en cualquier género y categoría, las mujeres pisarán una instancia como esta por primera ocasión.

Colombia venció en la Semifinal a Nigeria en la tanda de penaltis (6-5), pues el encuentro durante los 90 minutos terminó en un empate a cero; mientras que las europeas vencieron a Alemania y están en busca del Bicampeonato del Mundial Sub 17 Femenino.

Será el domingo 30 de octubre a las 08:30 horas de la Ciudad de México cuando Colombia y España se enfrenten en el estadio DY Patil de Mumbai y se conocerá a las nuevas, o bicampeonas de la categoría.

CAMINO DE ESPAÑA PARA LLEGAR A LA FINAL

Fase de Grupos

España vs Colombia (1-0)

España vs México (1-2)

China vs España (0-1)

Cuartos de Final: Japón vs España (1-2)

Semifinal: Alemania vs España (0-1)

CAMINO DE COLOMBIA PARA LLEGAR A LA FINAL

Fase de Grupos

España vs Colombia (0-1)

China vs Colombia (0-2)

Colombia vs México (2-1)

Cuartos de Final: Colombia vs Tanzania (3-0)

Semifinal: Nigeria vs Colombia (5-6 en penaltis)

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BARCELONA: JUGADORES DAN LA CARA TRAS LA ELIMINACIÓN EN CHAMPIONS Y RECIBIERON CÁNTICOS A FAVOR