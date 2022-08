Nagelsmann sobre CR7 a Bundesliga: 'No me lo imagino cobrando medio millón al año'

No lo ve en la Bundesliga. Cristiano Ronaldo sigue sin poder salir del Manchester United, pues el luso ha asegurado que no quiere seguir en Inglaterra y busca un equipo que juegue la Champions League esta temporada.

Es por eso que ha sido colocado en varios equipos, pero ninguno se ha interesado realmente en el portugués, el último fue el Borussia Dortmund, pero el que habló y no se guardó nada en contra de Cristiano Ronaldo fue Julian Nagelsmann, entrenador del Bayern Múnich.

“Para ser honestos, no me importa si Cristiano se va al Borussia, si va allí o no, no tiene relevancia para mí”, dijo el director técnico bávaro, a su vez que señaló que no se imagina que cobre poco, pues los equipos de la Bundesliga no pueden pagar su sueldo actual.

“Ya no es el más joven y eso significa que inviertes mucho dinero. Creo que a muchos les gustaría tenerlo, pero 15 clubes de Alemania no podrían permitirse su sueldo anual. Y no le veo ganado unos 500 mil al año. No me lo imagino”.

Por último, señaló que tener a Ronaldo en algún equipo es sinónimo de goles y de vender playeras. “Todos saben que es un gran jugador, capaz de anotar muchos goles y, si lo involucras, venderás muchas camisetas”.

