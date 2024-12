Narrador que 'inmortalizó' doblete de Efraín Juárez afirma que el mexicano le 'calló la boca' a sus detractores

Efraín Juárez es la gran revelación de este 2024. El estratega mexicano hizo historia con Atlético Nacional en el futbol colombiano a pesar de llegar en medio de críticas y con pocas esperanzas. Sin embargo, el exseleccionado nacional logró lo que pocos: un doblete que enamoró a todo el continente.

Y para muestra, durante la narración de la Final de Vuelta de la Liga de Colombia ante Deportes Tolima, el periodista Eduardo Luis López Tavera se volvió viral por las palabras que le dedicó al timonel azteca, a quien calificó como "el secreto mejor guardado de México".

Juárez besa el trofeo de la liga colombiana | X: @nacionaloficial

"Es el estilo que yo manejo, soy una persona muy pasional acá, en una tierra de grandes narradores, como en México. Lo que se vivió con Efraín Juárez es lo que le pasa en general al ser humano, cuántas veces a nosotros nos negaron la oportunidad en un empleo porque no tenemos experiencia, muchas veces nos dijeron 'eres bueno, pero no tienes experiencia'. Es lo que le pasó a Juárez, es la representación de los seres humanos, pues fue muy polémica su llegada", platicó el relator en charla con RÉCORD.

Con trabajo y entrega en cada partido desde su llegada al Verdolaga, el exjugador de Pumas, América y Monterrey demostró su valía desde el banquillo, pese a que su experiencia era muy corta antes de Colombia.

"Al final terminó siendo un éxito total, el secreto mejor guardado de México, en nuestro programa yo dije que no estaba de acuerdo, hablábamos de un técnico que no había sido técnico en propiedad, llegó a dirigir al equipo más importante de Colombia, no era fácil entender que la directiva se la jugara, que no tenía ningún antecedente, fue casi de apuesta de fe", señaló López Tavera.

Las críticas, algunas más duras que otras, fueron parte del proceso de Efraín Juárez en Atlético Nacional. Ante ello, Eduardo Luis López Tavera indica que incluso la afición pensaba como los periodistas, pero el mexicano tapó varias bocas, incluida la del mismo narrador

"No podemos señalar a nadie. Yo te puedo asegurar que el 99 por ciento de la hinchada de Atlético Nacional pensaban como los periodistas, es que no había ningún argumento para creer que esto sería una buena decisión, pero fue un gran acierto. No había ninguna prueba a quien vamos a criticar, a nadie. Me cayó la boca, yo entiendo las críticas de los colegas yo también fui parte, lo que sí creo es que debemos de tener la gallardía de aceptar que ellos acertaron. Otra cosa es que Efraín no tuviera la preparación. Quedo claro que sin tener experiencia, estaba preparado", sentenció el cronista.

Juárez en un entrenamiento de Atlético Nacional | X: @nacionaloficial

LA NARRACIÓN QUE TRASPASÓ FRONTERAS

Las palabras que Eduardo Luis López Tavera le dedicó a Efraín Juárez durante la final entre Atlético Nacional ante Deportes Tolima, en la que el mexicano logró el doblete con el conjunto Verdolaga, tocó fibras a los aficionados no sólo colombianos, sino también a los mexicanos.

"Me encantó, me llegó muchas etiquetas, la estás rompiendo en México. Eres viral en México, pero sobre todo porque a mí me gusta mucho el futbol mexicano y me gustan muchos los narradores mexicanos soy seguidor de algunos. Me emociona, me llena de orgullo y alegría. Esto lo hago por pasión, soy lo que siempre soñé de niño, me alegra y si alguna manera toqué el sentimiento de algún mexicano espero que haya sido de manera positiva", mencionó el colombiano.

"Es una lección para todos los mexicanos. Efraín merecía primero la oportunidad en su país y si aquí para nosotros era un completo desconocido, ahora hay críticas de cómo se les escapó esta joyita a ustedes. Nosotros lo descubrimos. Ahora Efraín le pueden llegar ofertas de Chivas, América, Monterrey y le van a pagar lo que se merece. Pero conste que lo descubrimos acá", finalizó.

