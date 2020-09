Neymar a Álvaro González: 'No eres hombre para asumir tu error'

La pelea entre PSG y Marsella sigue dando de qué hablar, y ahora se trasladó a las redes sociales, donde Neymar le contestó un tuit a Álvaro González.

"No existe lugar para el racismo. Carrera limpia y con muchos compañeros y amigos en el día a día. A veces hay que aprender a perder y asumirlo en el campo. Increibles 3 puntos hoy", escribió el defensa español en Twitter.

Ante su publicación, el brasileño contestó que "no es hombre para asumir su error", pues asegura que le dijo 'mono hijo de pu...' durante el partido.

Você não é homem de assumir teu erro, perder faz parte do esporte. Agora insultar e trazer o racismo pra nossas vidas não, eu não estou de acordo. EU NÃO TE RESPEITO! VOCÊ NÃO TEM CARÁTER! Assume o que tu fala mermão ... seja HOMEM RAPÁ ! RACISTA — Neymar Jr (@neymarjr) September 14, 2020

"No eres hombre para asumir tu error, perder es parte del deporte. Ahora insultando y trayendo racismo a nuestras vidas no, no estoy de acuerdo. ¡NO TE RESPETO! ¡NO TIENES CARÁCTER! Asume lo que dices mermon ... sé un MAN RAPÁ! RACISTA", respondió 'Ney'.

