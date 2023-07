Neymar: "Tras el Mundial de Qatar no quise regresar a jugar"

El extremo del Paris Saint Germain, Neymar Jr., reveló que no la pasó bien después de que Croacia eliminó a la Selección de Brasil en el Mundial de Qatar.

El atacante brasileño señaló que durante cinco días no dejó de llorar, pues ha sido una de los derrotas más dolorosas de su carrera.

"No te puedo decir lo que pasó por mi mente. Sin duda fue la derrota más dolorosa de mi carrera. Lloré durante cinco días seguidos. Me dolió que mi sueño se quedara en nada", comentó Ney para el YouTuber Casimiro.

Y es que durante su carrera internacional, Neymar ha tenido amargos momentos con Brasil en los Mundiales. En 2014 fueron goleados 1-7 por Alemania en Semifinales, aunque el no jugó el partido por lesión. En 2018, la Selección Brasileña fue elimininada en Cuartos de Final ante Bélgica, mientras que en Qatar cayeron en la misma instancia, ahora contra Croacia.

Tras este último golpe, Neymar reveló que pensó en retirarse de la Selección de su país, sin embargo, el jugador de 31 años volverá a pelear por su sueño en el Mundial de 2026.

"Tras el Mundial de 2022 no quise regresar con la Selección. Pero ya no pienso lo mismo porque quiero ganar. He cambiado de opinión", señaló Ney.

