Nouhaila Benzina se convirtió en la primera jugadora de la Copa Mundial Femenina en jugar con hiyab

Al pisar el campo contra Corea del Sur en el segundo partido de la Copa Mundial Femenina de Marruecos, la defensora Nouhaila Benzina hizo historia al ser la primera jugadora en usar un hijab mientras competía en un torneo mundial de alto nivel.

Una prohibición de la FIFA de jugar con cubiertas religiosas para la cabeza en sus juegos sancionados por "razones de salud y seguridad" fue revocada en 2014 después de la defensa de activistas, atletas y funcionarios gubernamentales y de fútbol.

"No tengo dudas de que cada vez más mujeres y niñas musulmanas mirarán a Benzina y realmente se inspirarán, no solo las jugadoras, sino también las que toman decisiones, entrenadores y otros deportes", dijo Assmaah Helal, cofundadora de Muslim Women in Sports Network.

Benzina juega fútbol profesional para la Asociación Sports of Forces Armed Royal, la ocho veces campeona defensora en la liga femenina más importante de Marruecos. No jugó en la primera derrota de Marruecos por 6-0 ante Alemania en Melbourne, y tuvo que esperar seis días para finalmente comenzar en el partido del Grupo H en Adelaida.

Valió la pena. Las Leonas del Atlas jugaron con más libertad en un partido de la tarde contra Corea del Sur, anotando en el minuto 6 y aferrándose a una victoria por 1-0. Benzina jugó un papel importante en la línea defensiva, y recibió una tarjeta amarilla al final del juego cuando Corea del Sur contraatacó.

Marruecos es la primera nación árabe o norteafricana en clasificarse para la Copa Mundial Femenina.

"Nos sentimos honrados de ser el primer país árabe en participar en la Copa Mundial Femenina", dijo la capitana de Marruecos, Ghizlane Chebbak, a los periodistas antes del torneo, "y sentimos que tenemos que asumir una gran responsabilidad para dar una buena imagen, para mostrar los logros que ha logrado el equipo marroquí".

