Oblak sobre la derrota vs Manchester City: 'La eliminatoria está viva, creo en el equipo'

Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, insistió este martes, tras la derrota por 1-0 contra el Manchester City en el estadio Etihad en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Liga de Campeones, que "la eliminatoria está viva", remarcó la confianza que tiene en su equipo y apuntó que "todo es posible" en el duelo de vuelta de la próxima semana en el Wanda Metropolitano.

"Todo el mundo sabía que iba a ser un partido complicado. Hemos venido aquí a sacar un buen resultado, hemos perdido, pero creo que con 1-0 la eliminatoria sigue viva, jugamos en casa, es complicado, pero en casa siempre son partidos especiales y todo es posible. El City es un gran equipo, de los favoritos para esta Champions, jugamos en casa, creo en el equipo y en que todo es posible", valoró en declaraciones a 'Movistar'.

"Hemos defendido bastante bien todo el partido. Menos la acción de gol, hemos defendido muy bien. No creo que sus cambios hayan cambiado tanto el partido. No hemos venido a perder, pero con 1-0 la eliminatoria está viva. En casa hay que ganar y estoy seguro que es posible", continuó.

"El objetivo es ganar. Y no hemos ganado. Pero tampoco hemos dejado muchos espacios al City. No han tenido muchas ocasiones, defensivamente hemos hecho un muy buen partido y ofensivamente nos ha faltado, pero hay que pensar en los dos partidos, no sólo en uno. Hemos perdido, pero no creo que la eliminatoria esté definida. Quedan muchos minutos en casa", apuntó.

La posesión fue ampliamente dominada por su adversario. "El City juega así. Tienen un juego con mucha posesión contra todos los equipos, no sólo contra nosotros, y si te vuelves loco te castigan. Por suerte, nosotros hemos estado con la cabeza fría, cerrando los espacios. Son dos partidos. Esto es la primera parte, ahora queda la segunda en Madrid y vamos con toda la ambición para pasar a semifinales", declaró.

