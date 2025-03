Pablo Maffeo asegura que altercados con Vinícius lo han alejado de la Selección de España

El lateral derecho de Mallorca, Pablo Maffeo considera que sus enfrentamientos con el brasileño, Vinícius Júnior, lo han alejado de la Selección de España, por lo que optó por Argentina, donde, según sus palabras, lo trataron muy bien.

“A raíz del problema de Vinícius con el Real Madrid... Obviamente, eso te aleja, los confrontamientos con el Madrid. No sé si hubiese ido, pero con España no iría. Yo con Argentina. Estuve bien ahí, me trataron súper bien. Si algún día tuviese que elegir, sería Argentina. Con España no iría, ya lo dije”, aseguró Maffeo.

Situaciones fuera de contexto

Sobre los altercados con Vinícius Júnior, el lateral menciona que en ocasiones se han sacado de contexto, y puso de ejemplo la frase que soltó sobre que lo noquearía en diez segundos.

"Ha habido situaciones que se han sacado de contexto, por ejemplo cuando dije que le noquearía en diez segundos. Juntas fuego y fuego, salen llamas”, agregó Maffeo.

Maffeo a la Kings League

Por ahora, Maffeo irá a la Kings League, en un acuerdo con su club, Mallorca y la liga de futbol siete. “No ha sido cosa mía, Después del partido contra el Espanyol el club se reúne conmigo y me proponen la idea. Soy un futbolista peculiar, así que me gustó la oportunidad”, explicó.

