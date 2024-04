Pep Guardiola: 'La gente no se imagina el puñetazo que nos dio el Madrid'

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, habló en conferencia de prensa luego de la victoria de su equipo en la Semifinal de la FA Cup ante el Chelsea. El estratega expresó que no entendía cómo había sobrevivido su plantel tras el poco tiempo de descanso y recordó lo que significó la eliminación que sufrieron ante el Real Madrid.

"No entiendo cómo hemos sobrevivido hoy, no lo entiendo. La gente no se imagina el puñetazo que recibimos en la cara, la forma en que nos han dejado fuera... ¿Por qué no nos dan un día más para cuidar la salud de los jugadores y la mía como entrenador? Coventry, Chelsea o Manchester United no jugaron entre semana", compartió.

Asimismo, el estratega aseguró que es inaceptable el poco tiempo de descanso que existe entre las competiciones inglesas.

"Es inaceptable, realmente inaceptable. Es imposible esto por la salud de los jugadores. No es normal, no es normal. Como ganamos tengo el coraje de decirles que no es posible, pero no va a cambiar nada, lo sé desde hace muchos años", dijo molesto.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LEWANDOWSKI LANZA ADVERTENCIA ANTES DEL CLÁSICO ESPAÑOL: 'SABEMOS CÓMO GANAR AL MADRID'