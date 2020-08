Pep Guardiola: 'Liverpool de Klopp, el rival más difícil en mi carrerar'

Liverpool se proclamó campeón de la Premier League después de 30 años y lo hizo superando en una carrera parejera que se definió jornadas antes del final sobre el Manchester City.

El estratega de los citizens, Pep Guardiola, alabó al conjunto Red y su forma de juego comandada por Jürgen Klopp que se llevó el cetro en la Liga de Inglaterra.

"El rival más duro al que me he enfrentado en mi carrera es este Liverpool del año pasado y este. Domina todos los registros. Si te dejas dominar, te encierra en el área y no sales. Cuando tú les dominas, corren al espacio como nadie. Son muy rápidos yendo hacia atrás. Son muy fuertes en la estrategia. Los jugadores tienen una gran fuerza mental", dijo Guardiola en entrevista para DAZN.

"Es el rival que más me ha hecho darle vueltas a cómo ganarle. Siempre he dicho que el Real Madrid es un equipo fortísimo en la historia, que me ha ayudado a ser mejor entrenador con partidos y competiciones durísimas con Jose Mourinho, Pellegrini y todos los entrenadores que ha tenido. Si me cuentas cuál ha sido el rival que más me ha costado descifrarlo y tratarlo ha sido el Liverpool", añadió.

Además, Pep ya piensa en el partido de Vuelta de los Octavos de Final de la Champions League ante el Real Madrid.

"Tenemos un buen resultado del partido de ida. Si jugamos con ese resultado, tendremos muchas dificultades para poder pasar. Hemos de intentar llegar al minuto 95 diciendo que hemos sido nosotros con lo bueno y lo malo que tiene el equipo. No hay que pensar demasiado en la ventaja que tenemos", reveló Guardiola.

