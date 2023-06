Pep Guardiola se saca la presión previo a la Final de Champions: 'El fracaso no existe en el deporte'

No hay presión. Previo a la Final de la Champions League entre Manchester City e Inter de Milan, el estratega Pep Guardiola se sacudió la tensión por obtener el primer trofeo continental con los Citizens y señaló que el fracaso no existe en el mundo deportivo.

“El fracaso no existe en el deporte. Admitir que has fracasado es como decir que tu adversario no vale nada. Si dices que has fracasado, ¿no será que tus adversarios han jugado bien y lo han hecho bien? Se trata de intentarlo”, señaló Pep.

También, hizo hincapié en que tanto en la vida personal como en el deporte, la clave de trascender es intentarlo, no decaer ante los momentos difíciles y tomar una motivación extra.

“La vida en el deporte consiste en intentarlo. Y se trata de volver a intentarlo y volver a levantarse. Cuando ganas, tienes que celebrarlo adecuadamente y en privado, y cuando pierdes, puedes llorar un poco y volver al día siguiente. Eso es el deporte. No se fracasa. Cuando lo intentas, no fracasas", finalizó Pep Guardiola.

