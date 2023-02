Pep Guardiola sobre la Champions: "Hemos estado muy cerca, intentaremos lograrlo de nuevo"

El Manchester City es uno de los equipos más destacados en el viejo continente; sin embargo, los Citizens no han podido conquistar la Orejona, por lo que en esta presente temporada buscarán romper esta sequía.

"En perspectiva, no puedes pensar que todo es un desastre por no ganar determinados títulos. No puedes ponerte tanta presión. Nunca creí al llegar que lo ganaría todo. O que cada año tengo que ganar tres o cuatro 'Champions'. Si no eres el Real Madrid, el resto no puede hacerlo. En las dos últimas temporadas, hemos estado muy cerca. Intentaremos hacerlo de nuevo", destacó el estratega Pep Guardiola.

Y es que desde que el exentrenador del Barcelona tomó las tiendas del Manchester City solo en una ocasión estuvo cerca de gozar de este título, pero fue derrotado por el Chelsea 0-1. Ahora con el Leipzig como rival en los Octavos de Final buscará dar el siguiente paso para nuevamente colarse a las últimas instancias.

"Respeto enormemente lo que han hecho en el fútbol alemán y en Europa. Es un equipo joven con una filosofía clara, su forma de jugar. Transiciones 'box-to-box', un buen entrenador que ya conocimos cuando jugamos contra él (Borussia) Mönchengladbach".

Sin embargo, ante los títulos que ha conquistado Pep Guardiola en su etapa como director técnico, el catalán habló sobre las expectativas que le genera poder conquistar una Champions League.

"Si mi carrera terminara mañana, no podría estar más agradecido de lo que he logrado en el Barcelona, el Bayern Múnich y aquí. Nunca hubiera esperado tener esta carrera. No es solo por los éxitos, también por cómo hemos jugado. No podría pedir más", expresó.

