Piojo Herrera estalla contra prensa Costa Rica por críticas a jugador: “¿Por qué tanta necedad de ustedes?”

Miguel ‘Piojo’ Herrera habló en conferencia de prensa tras la eliminación de Costa Rica de la Copa Oro; sin embargo, uno de los periodistas en la sala encendió su malestar por las críticas a Brandon Aguilera y su presencia con el cuadro Tico.

Miguel Herrera l CRÉDITO X:fedefutbolcrc

La respuesta del entrenador mexicano fue contundente y resaltó que es un jugador de gran nivel, mismo a que lo llevó a ser contratado por un equipo de la Premier League: “Primero por qué tanta necedad de criticar a un jugador o sea por que están ustedes con la necedad de criticar a un jugador que lo compró un equipo de la Premier”.

“No lo compró un equipo de cualquier Liga, lo compró un equipo de la Premier, está prestado y está jugando en otros lados, pero les dije el otro día, algo debe tener debe tener ese muchacho por los equipos de la Premier no compran a cualquier jugador”.

Piojo Herrera l CRÉDITO X:fedefutbolcrc

Aseguró que es ilógico por críticas

Miguel Herrera se lanzó contra la prensa tica: “Qué cuestionen tanto a un jugador y además es costarricense que está triunfando en Europa y está demostrando para seguir creciendo…me parece algo muy ilógico de parte de ustedes”.

“Tiene un futuro por delante grande, yo no entiendo los jugadores que de repente no tengan entrega, no tengan tendencia, él la tiene, tiene voluntad, tiene buen futbol”, mecionó.

Herrera resaltó que no estuvieron a la altura en los penales

Miguel Herrera aseguró que no fue por Brando Aguilera que perdieron el partido y aceptó que en la tanda de penales simplemente no estuvieron a la altura: “Es capacidad, no tuvimos la capacidad de poder concretar las oportunidades que tuvimos. ¿Qué culpa tiene Brandon en esto?”.

Costa Rica l CRÉDITO X:fedefutbolcrc

