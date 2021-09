Pjanic: 'Ronald Koeman me faltó al respeto'

Miralem Pjanic rompió el silencio tras su salida del Barcelona y aseguró que Ronald Koeman le faltó al respecto al dejar de considerarlo en la alineación blaugrana.

En una entrevista para Marca, el ahora jugador del Besiktas fue cuestionado sobre el trato que recibió por parte de Koeman: "¿Le han faltado al respeto?" a lo que Pjanic respondió: "El mister, sí (insistiendo) Sí".

El bosnio dejó claro que siempre estuvo a disposición de Koeman, incluso le resaltó que haría todo lo posible para ganarse un lugar.

"Un día al inicio de esta temporada vino él a hablar conmigo. Solamente me preguntó mi situación, cómo estaba. Yo le dije 'míster, quiero jugar, si pasa algo durante el mercado, entiendo la situación del club y todo, pero yo quiero jugar, amo el futbol, quiero jugar, ser feliz, pero si no encuentro nada, porque el mercado es muy complicado con el covid y todo... Él me respondió: 'si no tienes nada vas a luchar como todos' y yo le dije que sí", detalló Pjanic.

"Y tres o cuatro días cambia esta cosa que él dice, sin razón. No tubo ningún enfrentamiento conmigo, nunca ha pasado nada malo entre nosotros, ni en entreno ni individualmente", continuó.

Pjanic dejó claro que no está arrepentido de haber dejado a la Juventus para firmar por el Barcelona, pero si está lastimado por la falta de oportunidades que recibió en el Barca.

"No, no nunca. En la vida las cosas que tienen que pasar, pasan. Es así. He luchado toda mi vida y mi carrera, soy muy ambicioso, muy competitivo, he llegado al nivel Juve y Barça. Yo sé que puedo jugar en este equipo, solo que no me han dado la posibilidad de competir, de entrar en grupo, de ayudar más", comentó.

