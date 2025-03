Pochettino aceptó fracaso en Nations League: 'No se puede ganar solo con la camiseta'

Aceptó el fracaso. Estados Unidos quedó eliminado de la Concacaf Nations League al caer 1-0 ante Panamá y por primera vez desde que se creó este torneo, el equipo estadounidense no estará en la Final.

Este fue el primer gran tropiezo para Mauricio Pochettino, el argentino que asumió como técnico de Estados Unidos que reemplazó a Gregg Berhalter después de la eliminación en la primera ronda de la Copa América. Después del encuentro, el DT asumió la responsabilidad y confesó que, no fueron lo suficientemente agresivos para poder llevarse el resultado.

Quedaron eliminados | AP

"Somos Estados Unidos. No se puede ganar solo con la camiseta, o no se puede ganar jugando aquí o allá. Hay que demostrar, hay que venir aquí, ser mejores, sufrir, ganar los duelos y trabajar duro.

"La forma en que encaramos y comenzamos el partido no fue la correcta. Por eso me siento tan decepcionado y todos nos sentimos decepcionados. Creo que en la primera mitad jugamos demasiado lento, demasiado cómodos en la cancha. No mostramos agresividad con el balón”, declaró Pochettino tras el partido en el SoFi Stadium el jueves.

Sabe que quedaron a deber | AP

Estados Unidos ahora buscará quedarse al menos con el tercer puesto del torneo cuando se enfrente el domingo a Canadá quienes quedaron eliminados al caer 2-0 ante la Selección Mexicana.

Dominio panameño

Cabe destacar que, Panamá venció a Estados Unidos por tercera vez consecutiva en partidos oficiales. Previamente, los panameños lograron sacar una victoria en la Semifinales de la Copa Oro de la CONCACAF 2023, así como en la Fase de Grupos de la Copa América del año pasado.

Han dominado a USA | AP

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Se pierde el resto de la temporada! Paulo Dybala se someterá a cirugía por una lesión