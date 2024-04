¡Polémica en Argentina! Comparten audios del VAR tras gol anulado en el Superclásico

Polémica en el último Superclásico de Argentina. Boca Juniors se llevó el triunfo en su partido más reciente ante River Plate, sin embargo, el resultado final se vio empañado tras una decisión arbitral que pudo haber cambiado el partido.

En el minuto 51 el partido entró en polémica después de que se le anulara un gol a los Millonarios, el cual los ponía arriba en el marcador 2-1. En la jugada Pol Fernández intentó despejar de cabeza pero, la pelota rebotó en Cristian Lema, por lo que, Chiquito Romero se tiró para atajarla, rechazando el balón que parecía haber entrado en la portería.

Tras el incidente en el Estadio Monumental, la AFA decidió revelar los audios de las conversaciones con entre el árbitro de campo, Yael Falcón Pérez, y los integrantes de VAR, Jorge Baliño y Gastón Suárez.

"Para nostros, no gol. El balón no ingresa totalmente", revelaron los integrantes del VAR, a lo que el silbante Falcón García responde con un simple: "Ok, vamos con un bote a tierra. Bote a tierra", anulando el gol.

Al final Boca se llevó el triunfo por marcador de 3-2 con lo que llegó a la cuarta posición del Grupo B con 25 unidades. River Plate, por su parte, se quedó con 27 puntos en la primera posición del Grupo A.

El audio del VAR en el gol ANULADO a River. ¿Opiniones? pic.twitter.com/UZVFLugFmq — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 22, 2024

