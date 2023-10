Continúa la sequía del Lobo de Tepeji. Raúl Jiménez sigue sin poder reencontrarse con el gol con el Fulham, el cual empató a uno contra el Brighton para continuar su mala racha como visitante en esta temporada de la Premier League.

A pesar de que el entrenador, Marco Silva, le sigue dando un voto de confianza al delantero mexicano (el cual no anota desde el 10 de marzo de 2022), este no ha podido corresponderle con algún gol o incluso alguna anotación. En este partido contra las gaviotas no fue la excepción, ya que volvió a ser titular, pero no pudo hacerse presente en el marcador, lo que provocó que fuera sustituido al minuto 58.

Cabe destacar que esta situación ya está siendo molesta para los aficionados del Fulham, puesto que el antes conocido como el 'Lobo Mexicano' o el 'Lobo de Tepeji' se ganó un nuevo apodo por parte de la afición de su nuevo equipo. Este es el '007', el cual no hace referencia a James Bond, se refiere a que el seleccionado mexicano tiene cero goles y cero asistencias en siete partidos, pero ahora debería estar actualizado a 009.

Durante este compromiso, el Brighton fue el encargado de inaugurar el marcador a los 26 minutos del partido. Pascal Grob decidió tocar afuera del área grande con Evan Ferguson, el cual logró encontrar un hueco para sacar un remate con su pierna izquierda que terminó por mandar la esférica al fondo de la red después de sorprender al guardameta rival.

Esta ventaja por parte del equipo local se mantuvo hasta el minuto 65', cuando el recién ingresado Harry Wilson asistió a João Palinha, el cual se encontró afuera del área y sacó un disparo con su pierna derecha que terminó por colocar la esférica en la escuadra superior derecha siendo inalcanzable para Jason Steele.

