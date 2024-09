Prensa en Inglaterra señala la baja de rendimiento de Edson Álvarez

El mediocampista mexicano, Edson Álvarez ha tenido una racha complicada con el West Ham, pues de sus últimos cinco partidos, únicamente han sacado el triunfo en un encuentro. En sus dos partidos más recientes, los ‘Hammers’ cayeron 3 a 0 ante el Chelsea en Premier League y 5-1 frente al Liverpool en la Copa de la Liga, donde fue expulsado.

Ante ello, la prensa en Inglaterra ha señalado al mexicano y consideran que no se ha acoplado con el equipo para esta temporada e indican que la disciplina es un factor clave.

El medio inglés, The Athletic escribió que “Álvarez aún no ha recuperado la forma que mostró en su temporada debut 2023-24. No ha encajado con su nuevo compañero de equipo, Guido Rodríguez en el mediocampo y su falta de disciplina no ha mejorado: ha sido amonestado en los últimos tres partidos del club, además de haber recibido la mayor cantidad de tarjetas amarillas (11) de cualquier jugador del West Ham la campaña anterior”, el mexicano fue expulsado en la derrota de los ‘Hammers’ frente al Liverpool en la tercera ronda de la Copa de la Liga.

The Athletic finalizó su publicación con la posible explicación a su baja de rendimiento. “El hecho de no haber realizado una pretemporada podría ser un factor que explique su falta de forma en los partidos”, escribieron. Cabe recordar que Álvarez sufrió una lesión en Copa América con la Selección Mexicana que lo alejó un tiempo de las canchas.

West Ham visitará la cancha del Brentford este sábado en duelo correspondiente a la Jornada 6 de la Premier League. Oportunidad grande para Edson Álvarez de comenzar a reconstruir el trabajo ya hecho antes de su lesión.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Raúl Jiménez es ovacionado tras su rendimiento con el Fulham: "Es su mejor momento"