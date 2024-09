Luis Enrique dispuesto a dar la mitad de su sueldo con tal de evitar a la prensa deportiva

El actual entrenador del PSG, Luis Enrique, hizo una importante convención en Francia, donde señaló el poco interés que tiene en las conferencias de prensa que semana a semana tiene que dar y mencionó que con tal de evitar comparecer ante los medios, estaría dispuesto sacrificar parte de su sueldo.

El estratega español mencionó que por momentos la pasa bien con los medios de comunicación, pero en este punto de su carrera si le dieran a elegir, pagaría el 25 a 50 por ciento de su sueldo para evitarlo.

“Me lo paso muy bien con la prensa hablando, es la realidad, pero si me dan a escoger, yo no tengo ningún problema, las ruedas de prensa jamás las he acortado, hablo todo lo que tengo que hablar, me encanta hablar. Además lo puedo hacer en diferentes idiomas, mal pero lo hago.”

“Fue una reflexión espontánea y es cierto, si ahora mismo me dices que firmo un papel y no vuelvo a hablar con la prensa y me quitan el 25; es más, diría el 50 (por ciento del salario), lo firmo.”, declaró Luís Enrique.

"Si ahora mismo me dices que firme un papel y me quiten hasta el 50%, lo firmo". Luis Enrique y una bajada de sueldo por no hablar más con la prensa. https://t.co/GZhWZ9sVYd pic.twitter.com/FNK4TtGlTc — ElDesmarque (@eldesmarque) September 26, 2024

A pesar de sus palabras y consciente de como se maneja el futbol mundial hoy en día, Luis Enrique sabe que es imposible librarse de estos compromisos con los medios de comunicación, ya sea en el PSG o cualquier otro club.

“Pero me parece que va a ser imposible porque los contratos que firman los clubes obligan al entrenador a hablar (con los medios). Yo me lo paso bien, pero si lo pudiera evitar, lo evitaría, sobre todo las post partido porque ya no tengo energía para aguantar de ciertas cosas, pero repito, me lo paso muy bien”

